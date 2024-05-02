Вологодские Красные казармы отдадут под многоквартирные дома

Вологодские Красные казармы, которые до середины 2000-х годов находились в ведении министерства обороны, перестроят под многоквартирные дома. Информацию о реконструкции зданий NewsVo подтвердили в администрации Вологды.

«По проекту запланирована реконструкция и ремонт с элементами реставрации трех зданий с дальнейшим использованием их под многоквартирные жилые дома. На данный момент департамент градостроительства администрации Вологды выдал разрешение на проведение работ в корпусе А (ул. Чернышевского, 106А). Планируется, что это будет одноэтажный многоквартирный жилой дом с мансардой на 16 квартир. Всего в здании 1671 кв. м», - уточнили в городской администрации.

По проекту реконструкции «Комплекс зданий 198-го пехотного Александро-Невского полка 1911 г», предусмотрено полное восстановление внешнего вида зданий - ремонт и воссоздание утраченных частей фасадов, заполнений оконных и дверных проемов, кровли, декоративных элементов фасадов с сохранением их основных пропорций и размеров, цвета и материала. Кирпичные стены разбирать не будут, их обновят при реконструкции. Также проектом предусмотрены благоустройство, строительство детской площадки, парковки, скамеек, проведение освещения.

«За выдачей разрешения на работы в остальных корпусах Красных казарм на сегодняшний день застройщик не обращался в департамент градостроительства администрации Вологды», - также уточнили в городской администрации.

Начало истории Красных казарм связано с появлением в Вологде 198-го пехотного Александро-Невского полка. В 1910 году полк был причислен из резерва к действующей армии и переведён на квартирование в Вологду. Поскольку с размещением полка возникли большие проблемы, в феврале 1911 года Вологодской городской управой было принято решение о строительстве на Большой Архангельской улице воинских казарм.

В качестве ответственного архитектора пригласили проживавшего в Вологде инженера путей сообщения Карла Фридриховича Цеха. Подрядчиками-строителями выступили вологодские купцы Г.Х. Раскин и А.М. Попов. В течение 1911–1912 годов казармы были построены, в них разместились военнослужащие.

До середины 2000-х годов казармы использовались по прямому назначению. Позднее здания казарм, прежде находившиеся в ведении министерства обороны, перешли в муниципальную собственность и ряд лет пустовали, претерпев за это время два пожара. В 2017 году комплекс зданий приватизирован.