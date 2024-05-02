Футбольный клуб «Олимп» прошел в четвертьфинал кубка III Дивизиона «Золотого кольца».

В первом раунде вологжане были сильнее ДЮСШ РППК. Накануне матч в Рыбинске завершился счётом 1:1.

«Олимповцам» удалось отыграться на 87-й минуте после гола Александра Домнима. По сумме двух встреч команда из Вологодского округа была сильнее - 4:2, выиграв первый матч неделю назад дома со счетом 3:1.

В следующем раунде команду Руслана Санталова ждёт кировский «Фанком». С 1/4 финала борьбу за Кубок вступит и ФК «Череповец». Противостоять череповчанам будет СК «Тверь», который в первом раунде по сумме двух матче прошел ФК «Родник» 8:1. Первые матчи пройдут 7-го, ответные 15-го мая. «Олимп» начнет дома, а «Череповец» в гостях.