Мотоагитпробег стартовал сегодня под Вологдой

Из поселка Молочное сегодня в путь по Вологодчине и Архангельской области отправились студенты и выпускники Вологодской ГМХА. Этот мотоагитпробег «Победа» стал уже 49 по счету. Впервые колонна мотоциклистов стартовала от стен ВГМХА в 1975 году. За почти полвека традиции акции остались неизменны – участники проводят патриотические концерты, встречаются с ветеранами, рассказывают об истории Великой Отечественной войны.

«Я уже 12 лет участвую в мотоагитпробеге и семь лет возглавляю колонну. Нас встречают душевно и тепло. Часто на концертах провожают стоя, - рассказал Григорий Угрюмов. – Это мероприятие важно, в первую очередь, для подрастающего поколения. Чтобы ребята помнили об истории нашей страны, какими усилиями она ковалась, о том, что важно чтить героев, которые освободили нашу территорию и другие страны от фашизма и нацизма, и важно не допускать такого в будущем. И, конечно, важно почтить и память тех, кто ценой своей жизни защитил нашу Родину».

Участников мотоагитпробега приветствовали врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, заместитель врио губернатора области Сергей Жестянников, депутат Законодательного собрания области Марина Денисова и врио мэра Вологды Андрей Накрошаев.

«Уже 15 лет принимаю участие в этой акции: 1 мая мы провожаем отряд ребят и встречаем их в День Победы. Это пример настоящего патриотизма и любви к Родине. Уже несколько поколений студентов и преподавателей – участников мотоагитрпробега - несут в своей душе огонь Победы 1945 года. Они доказывают, что никто не забыт и ничто не забыто!» – подчеркнула Марина Денисова.

В этом году в планах участников проехать примерно 700 км за 9 дней, провести 9 концертов, встречи по профориентации, волонтерские акции, мероприятия с возложением венков и цветов к монументам в память о Великой Отечественной войне в районах Вологодской и Архангельской областях.