Андрей Накрошаев нашел место для складирования снега предстоящей зимой

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев нашел место, куда предстоящей зимой будут вывозить снег. По его словам, в настоящее время у города нет места для складирования снега.

«Планируем оборудовать такую площадку на улице Промышленной. На месте вместе со специалистами определили объём работ и уже в ближайшее время начнём подготовку», - написал врио мэра в соцсетях.

Андрей Накрошаев также уточнил, что благодаря оборудованной площадке можно будет вывозить снег с городских улиц в любом объеме. При этом будет снижена стоимость его утилизации.