С торжественного марша начнется празднование Дня Победы в Вологде

9 мая в 10:00 в Вологде на площади Революции начнется торжественный марш войск Вологодского гарнизона, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

После марша по площади пронесут Знамя Победы. Главными зрителями станут ветераны, для которых подготовят трибуны и скамейки. Также, для ветеранов пройдут мини-парады и концерты во дворах города. Это возможность персонально поздравить фронтовиков, которые не смогут присутствовать на основной программе.

Праздник на площади Революции продолжит многочасовая концертная программа, которая начнется в 11:00. На сцене выступят хоровые коллективы и солисты города, а также оркестр народных инструментов «Перезвоны». Помимо этого, состоится концерт «Дети за Победу» – совместный проект профессиональных артистов и воспитанников музыкальных школ Вологды. Программа завершится концертом Ольги Варвус (Москва), который начнется в 20:00.

В течение дня концертные программы состоятся и в районах города: в Парке Ветеранов, Кировском сквере, Фрязиновском парке, Кремлевском саду, Сквере 825-летия Вологды, на пл. Федулова и у ДК Льнокомбината.

Добавим, 8 мая на площади Революции пройдет школьный парад. В нем примут участие несколько сотен ребят – победителей городских этапов конкурса «Смотр строя и песни». А 10 мая в Парке Победы состоится фестиваль агитбригад и военно-историческая реконструкция «На линии фронта. Крымская наступательная».

Напомним, традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет. Акция памяти пройдет в онлайн-формате. Фотографии бойцов, участвовавших в Великой Отечественной войне, будут размещены на экранах «умных» остановок в разных районах города. Данные о своем родственнике можно направить на адрес электронной почты [email protected].