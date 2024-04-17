Четыре человека пострадали в ДТП в Череповецком районе

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Авария произошла вчера, 29 апреля, около 17:10 на 11-м километре автодороги «Череповец – Белозерск – Липин Бор», сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 54-летний житель Череповце, находясь за рулем автомобиля «Skoda Roomster», двигался по направлению Белозерска. При повороте налево он не пропустил встречный автомобиль «Audi A6» под управлением 37-летнего жителя Череповца. В результате иномарки столкнулись, и обе съехали в кювет.

В ДТП пострадали четыре человека. Водитель, 44-летняя пассажирка «Skoda» и 42-летняя пассажирка «Audi» госпитализированы. На амбулаторное лечение направлена 27-летняя женщина – еще одна пассажирка «Audi». Второй водитель не пострадал.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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