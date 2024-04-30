Уроженка Шексны победила на Всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу

[ Спорт ]

Алина Удальцова из Шексны одержала победу на Всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу "Огни Москвы".

Спортсменка завоевала золотую медаль в троеборье классическом в весовой категории 52 кг. Алина установила новые рекорды Вологодской области: в приседании – 130 кг, в становой тяге – 155 кг, и в сумме троеборья – 370 кг, что является нормативом «мастера спорта международного класса».

Отметим, что Всероссийские соревнования проходят в столичном спортивном комплексе Московской ветеринарной академии с 27 апреля по 4 мая.

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Фото: группа ВКонтакте "Пауэрлифтинг Шексна"
 

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