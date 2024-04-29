В Вологде капитально отремонтируют Пошехонское шоссе

В Вологде начинается ремонт участка Пошехонского шоссе от дома №4 до дома №46 в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом в своих соцсетях сообщил и. о. мэра Андрей Накрошаев.

В рамках ремонта планируют заменить асфальт, коммуникации и расширить дорогу. Также установят и реконструируют светофоры, нанесут разметку, оборудуют островки безопасности.

Ремонт планируют завершить в августе. А вместе с этим изменится и схема движения на перекрестках: Пошехонское ш. – ул. Можайского – Говоровский пр., Пошехонское ш. – ул. С. Преминина – ул. Петина, Пошехонское ш. – ул. Ярославская, Пошехонское ш. – ул. Новгородская, Пошехонское ш. - ул. Псковская.

Участок дороги Пошехонское шоссе – Ярославская в направлении из центра станет пятиполосным. Столько же полос будет и на участке улицы Ярославской при движении со стороны улицы Маршала Конева, а также на участке Пошехонское шоссе перед перекрёстком улиц Пошехонское шоссе – Сергея Преминина – Петина при движении из центра.

На перекрестке Пошехонское шоссе - ул. Псковская увеличат разделительный газон. Кроме того, с Псковской нельзя будет поворачивать налево.

И. о. мэра отметил, что изменят многое, поэтому будут подготовлены схемы, чтобы наглядно показать изменения, которые необходимы для повышения пропускной способности Пошехонского шоссе.