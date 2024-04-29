В Вологде пройдет ежегодная акция Ночь музеев

18 мая с 19:00 пройдет ежегодная Международная акция Ночь музеев – 2024. В этом году она посвящена Году семьи и называется «Музей. История. Семья».

Мероприятия акции пройдут на 13 площадках. Наравне с отделами Вологодского музея-заповедника гостей примут Музей кружева и музей «Мир забытых вещей». В Ночь музеев вологжане смогут посетить экскурсии по новым выставкам, увидеть театрализованные зарисовки, концертные номера, принять участие в мастер-классах для взрослых и детей.

Особое внимание будет уделено клубам исторической реконструкции, которые каждый год делают эту ночь ярче и интереснее, погружая гостей в историю. В главном дворике кремля вологжане увидят «Полевой лагерь русской императорской армии», который представит Вологодское отделение РО РВИО, в Экономском дворике – интерактивную площадку от клуба «Белозерская дружина» ( г. Белозерск), а в Консисторском дворе «оживет» легенда о белоризцах от исторических клубов «Ратник» (г. Вологда) и «Железная дружина» (г. Череповец).

В рамках концертной программы на сцене выступят талантливые вологодские исполнители и коллективы. Гость вечера – колоритный исполнитель Николай Емелин (г. Москва). Завершением праздника, по традиции, станет огненное шоу от фаер-группы «Феникс».

Продажи билетов откроются 8 мая в 2-х точках:

- в кассе у Колокольни в часы работы с 10:00 до 17:00 (выходные дни 13,14 мая);

- онлайн на сайте «Вмузей», по ссылке: https://vmuzey.com/event/noch-muzeev-2024-muzey-istoriya-semya.

Билеты доступны по Пушкинской карте.

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