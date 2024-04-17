Ребенок пострадал в лобовой аварии в Верховажском округе

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ДТП произошло вчера, 28 апреля, около 21:20 на автодороге Верховажье – Великодворское в Верховажском округе, сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу областного Управления МВД.

По предварительной информации, автомобили «Лада Гранта» и «Лада Калина» столкнулись лоб в лоб.

В результате аварии, пострадал 8-летний мальчик, который находился в «Ладе Калине». Ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. С различными травмами его доставили в Верховажскую Центральную районную больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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