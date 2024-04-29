Вологжанин завоевал три медали на Кубке России по танцам на колясках

Мастер спорта России Илья Гладкий из Вологды завоевал три медали на Кубке России по танцам на колясках. Турнир проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 30 апреля.

Вологжанин одержал победу в общей программе. А также занял вторые места в латиноамериканской программе среди дуэтов в паре с москвичкой Ириной Чебаревой и в произвольной программе в личном зачете. Кроме того, пара Илья и Ирина заняла четвертое место в произвольной программе среди дуэтов.

Отметим, Илью Гладкий занимается танцами под руководством своей мамы – тренера Ольги Викторовны Гладкой.

Также Вологодскую область на соревнованиях представляли кандидат в мастера спорта Даниил Акинфиев, Варвара Проничева и Альбина Суняева. Ребята являются участниками череповецкого ансамбля танцевального коллектива "Ступени" под руководством тренера Марии Николаевны Новосельцевой. Лучший результат показала Альбина Суняева, заняв четвёртое место в общей программе.