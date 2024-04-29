Второй этап благоустройства начался в парке Ветеранов в Вологде

В парке Ветеранов начались работы в рамках второго этапа благоустройства. Подрядчиком выступает компания «Гоара». В парке планируют обновить территорию от центральной аллеи вокруг пруда, зону пруда и зону вокруг арт-резиденции «Ладный терем». Стоимость контракта составляет более 120 млн рублей. Срок выполнения работ – до конца августа этого года.

На данный момент уже завезены необходимые материалы, и рабочие начинают делать разметку в плитах под укладку сетки для габионов, выставляют ограждение. Специалисты благоустроят пруд, сделают понтонный причал для катамаранов, площадку для воркаута, освещение, беговые дорожки из резиновой мульчи, а также выполнят работы по озеленению.

Первая очередь благоустройства парка Ветеранов была выполнена в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Данное общественное пространство победило на голосовании жителей за объекты городской среды в 2022 году.

Напомним, до 30 апреля жители Вологды могут выбрать одно из 18 общественных пространств, выдвинутых на голосование на сайте 35.gorodsreda.ru в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Поддержать один из объектов могут вологжане от 14 лет. Пространство, набравшее больше всего голосов, благоустроят в 2025 году.