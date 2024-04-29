Вологодское "Динамо" сыграло в ничью со "Спартаком-2"

Футболисты вологодского «Динамо» сыграли в ничью со «Спартаком-2» в 4-м туре «Дивизиона Б» Второй лиги.

Команды обменялись забитыми голами во второй тайме. Вологжане открыли счёт на 66-й минуте матча. Защитник Даниил Криворучко после розыгрыша углового пяткой отправил мяч в ворота "красно-белых". Гости отыгрались спустя шесть минут, реализовав пенальти. Больше забитых голов не было. Команды сыграли в ничью 1:1.

«Сложный матч. Я думаю, что было достаточно голевых моментов и у команды «Спартак 2», и у нас. Наверно, если исходить из логики игры, это такая ничья, которая подытоживает содержание игры. Я думаю «Спартак» недоволен, и мы недовольны «ничейным» результатом. Но в целом против команд Дмитрия Владимировича (Дмитрий Комбаров главный тренер «Спартака-2» - прим. автора) всегда матчи получаются результативными, с большим количеством моментов. Команда всегда настроена на атаку, и получается, что сегодня тоже два забитых гола», - резюмировал на послематчевой пресс-конференции главный тренер вологодского клуба Рудольф Чесалов.

"Динамовцы" набирают 5 очков в 4-х матчах и располагаются сейчас на 10 строчке группы 2, Второй лиги. В следующем туре, который пройдет 5 мая, "бело-голубые" примут «Иркутск».