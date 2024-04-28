Двух человек спасли сотрудники Росгвардии из пожара в Вологде

В Вологде сотрудники Росгвардии спасли во время пожара двух человек. Происшествие случилось накануне вечером в Вологде. Как пояснили в управлении Росгвардии, патруль проезжал по маршруту по улице Прокатова, когда заметил огонь в окне квартиры на первом этаже. Пожарные только прибывали к месту происшествия.

«Росгвардейцы узнали, что в квартире, над которой произошло возгорание, находятся люди. Они незамедлительно зашли в дом и вынесли на руках мужчину 1974 г.р. и женщину 1952 г.р., находившихся в бессознательном состоянии, а затем передали их бригаде скорой медицинской помощи», - уточнили в пресс-службе ведомства.

После того, как пострадавшие были переданы медикам, патруль поехал дальше по маршруту.