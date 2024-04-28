Движение по новому участку улицы Новгородской Вологды запустят уже этим летом

В Вологде в этом году будет запущено движение по новому участку улицы Новгородской. В настоящее время от участка трассы вынесен газопровод, смонтированы камеры ливневой канализации и камеры водопровода, уличное освещение, установлены дорожные знаки. Также обустраиваются тротуары и велодорожки. Со 2 мая дорожники начнут их асфальтировать, а с 15 числа начнется укладка асфальта на проезжей части.

«С подрядчиком обсудили сроки сдачи работ, отставания от графика нет, как и серьезных замечаний к его деятельности. На данный момент подготовлено основание под асфальтовое покрытие, бортовые камни выставлены, и уже в мае начнутся работы по укладке асфальта на тротуарных зонах», – рассказал врио мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Общая протяженность участка улицы Новгородской составит порядка 500 метров.