Движение по новому участку улицы Новгородской Вологды запустят уже этим летом

[ Общество ]

В Вологде в этом году будет запущено движение по новому участку улицы Новгородской. В настоящее время от участка трассы вынесен газопровод, смонтированы камеры ливневой канализации и камеры водопровода, уличное освещение, установлены дорожные знаки. Также обустраиваются тротуары и велодорожки. Со 2 мая дорожники начнут их асфальтировать, а с 15 числа начнется укладка асфальта на проезжей части.

«С подрядчиком обсудили сроки сдачи работ, отставания от графика нет, как и серьезных замечаний к его деятельности. На данный момент подготовлено основание под асфальтовое покрытие, бортовые камни выставлены, и уже в мае начнутся работы по укладке асфальта на тротуарных зонах», – рассказал врио мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Общая протяженность участка улицы Новгородской составит порядка 500 метров.

Теги:
Строительство дороги
 

Последние новости

Двух человек спасли сотрудники Росгвардии из пожара в Вологде
Движение по новому участку улицы Новгородской Вологды запустят уже этим летом
В Вологду завтра прибудет тематический поезд Минобороны «Сила в правде»
В Вологодской области стартовала посевная компания
Андрей Накрошаев не принял гарантийные работы на площади у ЦУМа
Депутаты Законодательного собрания приняли участие в субботнике
Движение автотранспорта ограничат сегодня в центре Вологды
Улицы Вологды уже в мае начнут мыть шампунем
Пропавший в начале года череповчанин обнаружен мертвым
Первый Зоосубботник в приюте для животных провели в Соколе активисты «Новых людей»