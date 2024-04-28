В Вологодской области стартовала посевная компания

Старт посевной компании в Вологодской области дал накануне врио главы региона Георгий Филимонов во время рабочей поездки в Устюженский округ.

Георгий Филимонов прокатился на тракторе и заявил, что старт посевной – один из главных дней аграриев.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в этом году посевная площадь составит 336,5 тысяч гектаров. Под зерновые культуры пойдет около 65% общей площади. Под яровые культура – порядка 136,3 тысяч гектаров.

«Семенной фонд сформирован, готовность техники - более 93%. Активно идёт поставка минеральных удобрений. Уже довели до наших сельхозтоваропроизводителей свыше 1,6 миллиарда рублей поддержки. Задача - как можно скорее провести весенний сев. Наши аграрии готовы к началу сезона. Теперь – полный вперёд. Работаем!», - написал на своей странице в соцсетях Георгий Филимонов.

В планах вологодских аграриев собрать в этом году 179 тысяч тонн зерна, 1,1 тысяч тонн льноволокна, 184 тысяч тонн картофеля, 48,3 тысячи тонн овощей, 4,5 тысяч тонн семян рапса.

В 2023 году, напомним, был собран самый большой урожай зерна за последние 10 лет.