Андрей Накрошаев не принял гарантийные работы на площади у ЦУМа

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев не принял гарантийные работы, которые подрядная организация выполняла на площади у ЦУМа. После зимы компания «Ремстройсервис» по гарантии устраняла на площади просадки покрытия из брусчатки.

«Я сейчас хожу и чувствую, что плитка положена не ровно. Здесь щель не ровная. Могу походить и найду кучу таких замечаний невооруженным взглядом, не говоря о ровности покрытия. Меня то, что выполнено – не устраивает. Прошу провести инструментальный контроль с помощью измерительных приборов. Не тот результат, который мы ожидали. Учитесь делать нормально с первого раза», - сказал Накрошаев во время проверки представителю подрядной организации.

На своей странице в соцсетях врио мэра выразил надежду, что на повторной проверке результат будет заметнее.