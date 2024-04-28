Депутаты Законодательного собрания приняли участие в субботнике

Депутаты Законодательного собрания области присоединились к Всероссийскому субботнику, который прошел накануне по всей стране.

Неравнодушные жители региона привели в порядок территории парков, скверов, набережных, детских площадок, дворов и улиц.

Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко отметил, что к этой работе всегда активно подключаются члены и сторонники «Единой России».

«Один из приоритетов «Единой России» - улучшение экологической обстановки в регионе. Более пяти тысяч партийцев трудились в районах и округах области. К уборке присоединились школьники, студенты, пенсионеры, работающие граждане, общественные организации. Это уже не первая акция этой весной. В середине апреля стартовали восьмые «Чистые игры». Только в Вологде было организовано 24 команды, которые собирали мусор на территориях на время и баллы. Все эти мероприятия проводятся с одной целью – сделать чище населенные пункты», - отметил Андрей Луценко.

Одной из территорий, которую сегодня приводили в порядок, стало пространство у реки Содемы на улице Челюскинцев.

«Традиционно каждую весну, когда сходит снег, мы с коллегами выходим на уборку нашего города. Хотим, чтобы Вологда была самая чистая, а жителям было комфортно здесь находиться», - отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Заварин.

«Я не помню года, когда я бы не участвовала в субботниках. Сначала как молодежный активист, потом как организатор волонтерского отряда, сейчас уже в качестве депутата. Когда ездим по районам, получается поучаствовать сразу в нескольких субботниках. Считаю, они нужны, в том числе, и для того, чтобы показать правильный пример всем вологжанам», - прокомментировала депутат ЗСО Антонина Федорова.

Депутат ЗСО Антон Холодов уверен, что пространство вокруг нас сильно влияет на отношения в обществе.