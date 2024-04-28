Движение автотранспорта ограничат сегодня в центре Вологды

В Вологде сегодня днем будет ограничено движение автотранспорта в районе стадиона «Динамо». Как пояснили в администрации города, с 15 до 17 часов на стадионе пройдет футбольный матч между вологодским «Динамо» и «Спартаком-2». Из-за этого будет запрещено движение и стоянка автомобилей по улицам Пушкинская и Марии Ульяновой.

«Запрет на парковку машин будет действовать с 7.00 до 17.30. Транспорт нельзя парковать по улице Марии Ульяновой – на участке от улицы Чехова до улицы Герцена. На улице Пушкинской – на участке от улицы Марии Ульяновой до улицы Герцена», - говорится в сообщении администрации.

Движение автотранспорта по этим же участкам улиц будет запрещено с 11.00 до 17.30. С 7 часов утра до 11 часов дня по улице Марии Ульяновой и Пушкинской проезд еще будет открыт, но парковку запретят. С 11 часов будет запрещена и парковка.