Улицы Вологды уже в мае начнут мыть шампунем

Улицы Вологды уже со 2 мая начнут мыть шампунем. Для этого уже закуплен шампунь марки «Bionоrd».

«Производитель заявляет, что этот шампунь эффективно удаляет не только легкие загрязнения, но и пятна нефти, масел, остатки смеси соли с песком. В состав шампуня входит антистатическая добавка, за счет чего на обработанной поверхности устраняются заряды статического электричества. Промытое и обезжиренное с использованием раствора покрытие притягивает меньше пыли. Шампунь полностью впитывается, не выделяя в окружающую среду вредных веществ, что гарантирует его соответствие требованиям экологической безопасности. Это очень важно. Сейчас дорабатывается график мытья улиц города шампунем. Оценить эффективность данного средства в полной мере сможем после начала его использования», – пояснила руководитель МКУ «Служба городского хозяйства» Юлия Попова.

Для начала дорожники попробуют мыть с шампунем центральные улицы города. В случае успешного тестирования его будут применять и в других районах Вологды.

В настоящее время уборкой городских улиц занимаются четыре компании - ООО «Магистраль», ООО «Дорсервис», ООО «Инстрой-сервис» и ООО «Стройкомсервис».