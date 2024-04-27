Улицы Вологды уже в мае начнут мыть шампунем

[ Общество ]

Улицы Вологды уже со 2 мая начнут мыть шампунем. Для этого уже закуплен шампунь марки «Bionоrd».

«Производитель заявляет, что этот шампунь эффективно удаляет не только легкие загрязнения, но и пятна нефти, масел, остатки смеси соли с песком. В состав шампуня входит антистатическая добавка, за счет чего на обработанной поверхности устраняются заряды статического электричества. Промытое и обезжиренное с использованием раствора покрытие притягивает меньше пыли. Шампунь полностью впитывается, не выделяя в окружающую среду вредных веществ, что гарантирует его соответствие требованиям экологической безопасности. Это очень важно. Сейчас дорабатывается график мытья улиц города шампунем. Оценить эффективность данного средства в полной мере сможем после начала его использования», – пояснила руководитель МКУ «Служба городского хозяйства» Юлия Попова.

Для начала дорожники попробуют мыть с шампунем центральные улицы города. В случае успешного тестирования его будут применять и в других районах Вологды.

В настоящее время уборкой городских улиц занимаются четыре компании - ООО «Магистраль», ООО «Дорсервис», ООО «Инстрой-сервис» и ООО «Стройкомсервис».

Теги:
шампунь уборка дорог
 

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