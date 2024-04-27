Пропавший в начале года череповчанин обнаружен мертвым

В Череповце в лесополосе около окраины 104-го микрорайона города обнаружен труп 42-летнего мужчины, который пропал еще в начале года. Все это время мужчину разыскивали родственники. По информации регионального управления Следственного комитета, труп обнаружил случайный прохожий.

«При осмотре места происшествия следователи не выявили каких-либо следов борьбы и насилия, в одежде погибшего находился его паспорт», - уточнили в управлении регионального следкома.

Следователи вместе с сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства гибели череповчанина. Для установления причины смерти назначена судебная экспертиза.