Первый Зоосубботник в приюте для животных провели в Соколе активисты «Новых людей»

Первый Зоосубботник в приюте для бездомных животных проведен в Соколе. Мероприятие стало частью всероссийской акции, проведенной активистами партии «Новые люди» совместно с представителями движения «Мы в ответе за них». Волонтёры отремонтировали вольеры, а также помогли с уходом за животными, и уборкой территории приюта для бездомных животных «Шанс».

Всего во всероссийской акции приняли участие более 3000 волонтеров в 50 российских регионах. В мероприятии участвовали активисты партии «Новые люди» и волонтеры, которые подали заявку в чат-бот партийного движения.

«Зоосубботник должен стать доброй традицией. Приютам и питомникам для животных всегда не хватает рабочих рук, корма, прямых пожертвований. Поэтому нашу акцию мы сделаем ежегодной. Гуманное общество начинается с ответственного отношения к животным, и эти принципы мы хотим передать нашим детям», — заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

В акции также принял участие вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков и председатель комитета по малому и среднему предпринимательству нижней палаты парламента Александр Демин, которые работали в приюте «Верный друг» Санкт-Петербурга.

«Сегодня встретились с питерскими сторонниками в хорошем месте за правильным делом. Для «Новых людей» всегда было важно помогать приютам по всей стране, и теперь мы решили сделать эту работу системной. На это есть огромный запрос от сторонников партии и волонтёров», – пояснил Владислав Даванков».

Лидеры «Новых людей» намерены и дальше оказывать помощь приютам. Мало того, поступило предложение сделать 4 октября Днем защиты животных. В 1865 году именно в этот день утвердили устав Российского общества покровительства животным. Законопроект уже направлен в правительство РФ.

Справка: общественное движение «Мы в ответе за них» появилось в ноябре 2023 года при поддержке «Новых людей». В настоящее время в движении более 1000 активистов из 24 регионов России, которые помогают питомникам, заповедникам и приютам для бездомных животных, а также борются с жестоким обращением с животными. Активисты движения взяли под свое шефство более 100 приютов для бездомных животных по всей стране.