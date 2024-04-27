Жильцам дома на Ленинградской, 138 Вологды показали проект ремонта двора

[ Общество ]

Жильцы дома на Ленинградской, 138 Вологды обсудили ремонт двора.  

С начала апреля депутаты Законодательного собрания и городской Думы, представители подрядчика и Центра по работе с населением проводят встречи с жителями, где обсуждают все детали предстоящих работ.

Накануне встреча прошла на Ленинградской, 138. С жителями встретился зампредседателя городской Думы Сергей Чуранов. 

Жители ознакомились с проектом ремонта, определились с местами расположения парковок и тротуаров, контейнерных площадок, решили, какие старые деревья можно убрать.

Предполагается, что ремонт начнется в мае.

Добавим, что ремонты дворовых территорий являются частью «Народной программы».

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Вологодская городская дума ремонт двора
 

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