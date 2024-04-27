В Великом Устюге двое мужчин избили трех человек, в том числе полицейского

Двое жителей Великого Устюга избили троих человек, в том числе полицейского, сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

По версии следствия, в ночь на 23 марта двое ранее судимых мужчин, 30 и 32 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Шмидта заметили полицейского не при исполнении. 30-летний устюжанин из мести ударил мужчину кулаком по лицу.

Двое очевидцев попытались помочь полицейскому, однако двое приятелей избили и их, при этом угрожая расправой и предметом, похожим на пистолет.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Одному из них 32-летний устюжанин публично высказал оскорбления.

Подозреваемых задержали с участием сотрудников Росгвардии. В зависимости от роли они обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти, хулиганстве, совершенном группой лиц с использованием предмета в качестве оружия в отношении лиц, пресекающих нарушение общественного порядка, и оскорблении представителя власти.

В настоящее время следствие совместно с оперативными службами МВД и ФСБ продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия, в том числе причастность задержанных к другим правонарушениям. В суд направлены ходатайства об избрании к ним меры пресечения в виде ареста.