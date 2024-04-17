Почти 3 кг гашиша пытался сбыть вологжанин в Мордовии

[ Общество ]

29-летний житель Вологды осужден за покушение на сбыт 2,8 килограммов гашиша на территории Республики Мордовии.

20 сентября вологжанина задержали в лесном массиве рядом с селом Атемар Лямбирского района, куда он приехал со знакомым. В их автомобиле полицейские обнаружили рюкзак с 30-ю брикетами гашиша. Общая масса составила более 2,8 килограммов.

Задержанный пояснил, что наркотики приобрел в Интернете на территории Вологодской области. Он планировал реализовать «товар» в Мордовии. Приехав с приятелем в регион, он собирался спрятать гашиш в тайнике в лесополосе в Октябрьском районе Саранска.

Кроме гашиша, при личном досмотре у мужчины нашли 2,17 грамма мефедрона и 1,03 грамма метадона. С его слов, они предназначались для личного употребления.

Суд назначил вологжанину наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Теги:
сбыт наркотиков уголовное дело лишение свободы
Фото: пресс-служба МВД России по Республике Мордовия
 

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