На Вологодчине увеличат выплаты медработникам и студентам-медикам

В Вологодской области разработали новый проект мер социальной поддержки для медицинских работников, студентов, ординаторов.

«Новые меры поддержки направлены на решение кадрового вопроса в здравоохранении. Благодаря программе «Стратегия 2.0» мы сможем кардинально изменить подход привлечения медицинских кадров. Планируем в два раза увеличить выплаты по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также выплаты студентам-медикам, в том числе компенсацию оплаты ординатуры», - заявил врио губернатора Георгий Филимонов.

Изменения рассмотрят на сессии Законодательного собрания области.

Так, с июля этого года новый размер единовременных выплат по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» составит от 2,5 до 3 миллионов рублей и от 1 до 1,5 миллиона рублей соответственно.

Также введут единовременные выплаты медработникам наиболее востребованных специальностей при трудоустройстве в медицинские организации Вологды и Череповца: врачам – 1 миллион рублей, фельдшерам – 500 тысяч рублей.

В первые три года после окончания обучения и трудоустройства врачам всех специальностей будут выплачивать 10 тысяч рублей ежемесячно, средним медработникам – 8 тысяч. Ранее такая мера поддержки была доступна только врачам-педиатрам, участковым, терапевтам, врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи.

Кроме того, студенты, обучающиеся по целевому направлению с последующим трудоустройством в медорганизации Вологодчины, будут получать ежемесячные выплаты до 6 тысяч рублей, ординаторы – 8 тысяч рублей. Компенсация суммы оплаты ординатуры увеличится до 300 тысяч рублей.

Отметим, на данный момент в медицинских организациях Вологодской области не хватает 285 врачей и 340 специалистов со средним профессиональным образованием. Наиболее востребованы врачи-терапевты, педиатры, хирурги, анестезиологи-реаниматологи.