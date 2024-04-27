Движение автотранспорта перекроют завтра в центре Вологды

В воскресенье, 28 апреля, в Вологде будет перекрыто движение в центре города. Это связано с репетицией парада к празднованию 79-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. По информации Вологда.рф, движение будет ограничено с 7.00 до 13.30.

Движение будет перекрыто по улице Сергея Орлова на участке от Кремлевской площади до улицы Лермонтова; по улице Мира на участке от улицы Сергея Орлова до улицы Герцена; по проспекту Победы от улицы Батюшкова до улицы Мира; по улице Козленской на участке от улицы Мира до улицы Марии Ульяновой; по улице Марии Ульяновой на участке от улицы Герцена до Советского проспекта; по Советскому проспекту на участке от улицы Марии Ульяновой до улицы Предтеченской, а также на площади Возрождения.

Сообщается, что ограничения коснутся также общественного транспорта.