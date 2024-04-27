С сегодняшнего дня для посещения открыты Колокольня и Софийский собор в Вологде

Вологодский государственный музей-заповедник объявил об открытии Колокольни и Софийского собора. Посетить объекты можно уже с сегодняшнего дня, с 27 апреля.

Режим работы: с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00, осмотр до 17:30).

Стоимость билетов на Колокольню: 300 руб. – взрослый, 200 руб. – льготный (школьники, студенты, пенсионеры).

Стоимость билетов в Софийский собор: 250 руб. – взрослый; 150 руб. – льготный (школьники, студенты, пенсионеры).

Билеты можно приобрести в кассе у Колокольни по адресу: улица Сергея Орлова, д. 15.

Режим работы в праздники: 27-30 апреля, 1 мая, 3-5 мая, 9-12 мая, 15 мая. Колокольня и собор не работают: 2 мая, 6-8 мая, 13-14 мая.

Отметим, в дождливую и ветреную погоду объекты могут быть закрыты по технике безопасности. Уточнить информацию о работе объектов перед посещением можно по телефону экскурсионного отдела: 8(8172)72-25-11.

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