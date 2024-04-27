Для вологодской школы №13 разработают летный дизайн-код

Для вологодской школы №13, где в настоящее время проводится капитальный ремонт, разработают свой дизайн-код. По словам врио мэра Андрея Накрошаева, который накануне проверил ход проведения капремонта, дизайн-код будет связан с летной темой.

«В школе №13 будет заменено практически все: стены, кровля, полы, фасад, проводка. Также будет уделено особое внимание дизайн-коду, здесь запланирована летная тема, и эти дизайн-коды мы будем дополнительно прорабатывать. Подрядчик доложил, что сейчас есть отставание от графика, оно составляет две недели. Это много, с учетом того, что 1 сентября школа должна открыть двери для учеников. Будет задействовано больше рабочих, чтобы сроки отставания сокращались. Мы со своей стороны будем контролировать ход работ, чтобы такие отставания больше не случались», – пояснил Андрей Накрошаев.

В школе в ходе ремонта будет обновлен 1 этаж, тамбурные двери, заменены внутренние и противопожарные двери, окна, отремонтирован фасад и кровля. Также необходимо будет провести работы с вентиляцией, водопроводом, канализацией. Первым этапом ремонтных работ был демонтаж. Строители убрали перегородки, сняли старое покрытие с пола и потолка. Следующим этапом будет монтаж перегородок, штукатурные работы. Затем начнут работы с кровлей. В столовой появится линия раздачи. В пищеблок купят новую плиту, духовой шкаф, пароконвектомат, холодильники, мясорубку и овощечистку.

Напомним, изначально в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования» на этот год в Вологде вошли школы № 8, №13, №15 и №33. Благодаря решению врио губернатора Георгия Филимонова о выделении дополнительных средств из областного бюджета в список были включены еще пять школ – №6, №7, №17, №23 и лицей №32. Кроме того, в этом году пройдет капитальный ремонт детских садов №26, №38, №63, №108. На обновление зданий образовательных учреждений выделено 1,8 млрд рублей.