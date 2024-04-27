Житель Междуреченского района погиб под «гусеницей» трактора

Трагедия произошла весной прошлого года в Междуреченском районе, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Компания мужчин поехала в лес для заготовки дров. У одного из них был трактор, однако удостоверения тракториста у водителя отсутствовало, а транспорт не был зарегистрирован в установленном порядке.

Трактор ехал впереди, а за ним шли трое помощников, которые выстилали дорогу горбылем. В какой-то момент один из мужчин устал, поэтому решил прокатиться на капоте трактора. Машину качнуло, и «пассажир» упал под гусеницу. Водитель вышел из трактора и увидел, что его приятель раздавлен. 42-летний мужчина скончался на месте происшествия. 21-летний водитель с другими работниками пошли в деревню, где вызвали полицию и скорую.

Водителя обвинили в нарушении лицом, управляющим механическим транспортным средством, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека

На суде водитель трактора вину признал частично, пояснив, что не садил и не разрешал погибшему садиться на капот трактора. Потерпевший, отец погибшего, простил подсудимого, претензий к нему не имеет, не желает привлекать к уголовной ответственности, исковых требований не заявляет.

Судом установлено, что погибший, несмотря на запрет, сел на капот. А подсудимый осуществил движение трактора, несмотря на наличие на капоте человека. Данное обстоятельство подтверждается показаниями свидетелей.

Междуреченский районный суд назначил подсудимому в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами всех видов на срок 2 года.