В Вологде проходит первый молодежный экологический форум

В Вологде сегодня второй день работает первый молодежный экологический форум «Экомолодежь». В рамках форума сегодня будет открыт Городской семейный экологический центр по адресу: ул. Центральная, 12.

В Центре будут работать различные экологические организации, что создаст условия для реализации проектов, а также проведения мастер-классов. Здесь же расположится зона коворкинга.

Напомним, ранее в этом здании располагался филиал детской школы искусств №2 им. В. П. Трифонова. Но поскольку учеников было очень мало, то детей распределили в другие филиалы, а помещение отдали под новое учреждение, которое станет точкой притяжения для жителей. Ремонт Семейного экологического центра проводился на средства партнеров и спонсоров, также ежедневно помогали волонтеры и жители Лосты.

Накануне в рамках форума для вологжан и гостей города работали различные площадки. Проводились мастер-классы, лекции, творческий экологический фестиваль и многое другое. Все желающие смогли принять участие в экологическом командном квизе «О да, вторсырье!» на тему отходов и переработки. Также состоялся творческий экологический фестиваль «Экомолодость».