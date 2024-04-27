Пара из Череповца сыграет свадьбу в проекте «Четыре свадьбы»

Череповецкая пара Кристина и Артем сыграют свадьбу в проекте «Четыре свадьбы». Который выходит в эфире на телеканале «Пятница».

Как сообщает пресс-служба телеканала, в шоу четыре невесты оценивают конкуренток, посещая свадьбы друг друга.

В финале по нескольким критериям выставляются оценки и побеждает та пара, которая набрала наибольшее количество баллов.

«В числе участников проекта оказалась пара из Череповца – 27-летняя Кристина и 31-летний Антон. Кристина – мастер по наращиванию ресниц, а ее жених – моряк. Влюбленные познакомились в социальных сетях. Молодые устроят свадьбу в классическом стиле с бюджетом 450 тысяч рублей. Фишка торжества – подарок невесты для жениха», - говорится в сообщении телеканала.

В программе, которая выйдет в эфир сегодня, Кристина и Антон попробуют доказать, что их свадьба была лучшей.