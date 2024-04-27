Новый прокурор назначен в Верховажском округе

[ Общество ]

Новый прокурор назначен в Верховажский округ. Приказом Генпрокурора им стал Илья Штанюк, который ранее работал заместителем прокурора Никольского округа.

Как сообщает региональная прокуратура, Илья Штанюк начинал службу в прокуратуре с должности помощника прокурора Череповца. Затем 3 года отработал в органах прокуратуры Орловской области.

«В дальнейшем, в разные периоды времени с сентября 2019 года занимал должности помощника прокурора г. Вологды, прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Вологодской области», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

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