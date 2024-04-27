Новый прокурор назначен в Верховажском округе

Новый прокурор назначен в Верховажский округ. Приказом Генпрокурора им стал Илья Штанюк, который ранее работал заместителем прокурора Никольского округа.

Как сообщает региональная прокуратура, Илья Штанюк начинал службу в прокуратуре с должности помощника прокурора Череповца. Затем 3 года отработал в органах прокуратуры Орловской области.