Новый прокурор назначен в Верховажском округе

Новый прокурор назначен в Верховажский округ. Приказом Генпрокурора им стал Илья Штанюк, который ранее работал заместителем прокурора Никольского округа.
Как сообщает региональная прокуратура, Илья Штанюк начинал службу в прокуратуре с должности помощника прокурора Череповца. Затем 3 года отработал в органах прокуратуры Орловской области.
«В дальнейшем, в разные периоды времени с сентября 2019 года занимал должности помощника прокурора г. Вологды, прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Вологодской области», - говорится в сообщении надзорного ведомства.