Движение по правой части моста на улице Можайского Вологды запустят в июне

[ Общество ]

Автомобильное движение по правой части моста через реку Шограш на улице Можайского будет запущено в июне. Несмотря на то, что в настоящее время наблюдается небольшое отставание от графика, врио мэра Андрей Накрошаев заявил о договоренности с подрядчиком работать в две смены.

«Готовность моста составляет 45%. До конца мая работники планируют залить асфальт и в начале июня запустить движение по правой части сооружения. Полностью завершить работы на объект планируется к ноябрю этого года, однако движение по обоим полосам нужно открыть уже в октябре. Есть небольшое отставание от графика. С подрядчиком решили, чтобы «закрыть дни», бригады будут работать в две смены», – пояснил Андрей Накрошаев.

В настоящее время проезд закрыт по обеим частям моста за исключением общественного транспорта.

Ремонт моста через реку Шограш в створе улицы Можайского ведет компания «Еврострой». Стоимость работ составляет 133 млн рублей, завершить строительство необходимо до ноября этого года.

 

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