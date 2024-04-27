Андрей Луценко считает озвученные президентом тезисы ориентиром в работе

Главный пунктом повестки апрельского Совета законодателей стала встреча его участников с президентом Владимиром Путиным. Глава государства отметил конструктивное взаимодействие партийных фракций с правительством России, главами субъектов федерации, деловым и экспертным сообществом.
«Принимая бюджеты и ключевые законы, всем необходимо действовать в единой логике с пониманием общих задач страны. Нужно использовать инструменты парламентского контроля для достижения максимального целевого эффекта для каждого решения и вложенных средств», - заявил Владимир Путин.
Президент отметил, что объединяющим законодателей всей страны вопросом является поддержка наших героев, семей ветеранов и участников СВО. Глава государства потребовал и дальше совершенствовать и «донастраивать» законодательную базу с учетом жизненных ситуаций. Кроме этого, Владимир Путин подчеркнул, что специальная программа «Время героев» в ближайшей перспективе станет локомотивом кадрового резерва страны. Он призвал политические партии продвигать и поддерживать таких кандидатов, поскольку они уже доказали преданность России.
В обращении к законодателям Владимир Путин напутствовал внимательно относиться к возможностям и потенциалу каждого региона. В своей работе законодатели должны отдавать приоритет решению задачи народосбережения, благополучия российских семей, укрепления суверенитета.
«Озвученные президентом тезисы станут ориентиром в нашей работе. Президент высоко оценил роль законодательной ветви власти в современной политической системе. Все задачи, которые поставил Владимир Путин, понятны, мы будем их выполнять. Безусловно, достижение национальных целей развития возможно только при условии консолидации всех уровней власти. Мы должны работать сообща в интересах вологжан. Для этого имеем все необходимые инструменты», - заявил председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.