Андрей Луценко считает озвученные президентом тезисы ориентиром в работе

Главный пунктом повестки апрельского Совета законодателей стала встреча его участников с президентом Владимиром Путиным. Глава государства отметил конструктивное взаимодействие партийных фракций с правительством России, главами субъектов федерации, деловым и экспертным сообществом.

«Принимая бюджеты и ключевые законы, всем необходимо действовать в единой логике с пониманием общих задач страны. Нужно использовать инструменты парламентского контроля для достижения максимального целевого эффекта для каждого решения и вложенных средств», - заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что объединяющим законодателей всей страны вопросом является поддержка наших героев, семей ветеранов и участников СВО. Глава государства потребовал и дальше совершенствовать и «донастраивать» законодательную базу с учетом жизненных ситуаций. Кроме этого, Владимир Путин подчеркнул, что специальная программа «Время героев» в ближайшей перспективе станет локомотивом кадрового резерва страны. Он призвал политические партии продвигать и поддерживать таких кандидатов, поскольку они уже доказали преданность России.

В обращении к законодателям Владимир Путин напутствовал внимательно относиться к возможностям и потенциалу каждого региона. В своей работе законодатели должны отдавать приоритет решению задачи народосбережения, благополучия российских семей, укрепления суверенитета.