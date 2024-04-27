Выдача земельных участков многодетным семьям в районе Старого шоссе временно прекращена

Выдача земельных участков многодетным семьям в районе Старого шоссе Вологды временно прекращена. Строить дома там невозможно, поскольку местность болотистая. В настоящее время никто из собственников участков не строит дома. Пока эта проблема не будет решена, выдача земельных участков будет прекращена. Такое поручение дал врио мэра Вологды Андрей Накрошаев, - сообщает Вологда.рф.

Сейчас прорабатываются возможные варианты и стоимость, будут сделаны инженерные изыскания. С людьми, которым участки уже предоставлены, вопрос будет решаться.

«Выдача земельных участков многодетным семьям остановлена. Я выезжал на место, лично разбирался в ситуации еще до того, как в сети появились сюжеты на эту тему. Накануне информацию опубликовал Народный фронт. Полностью согласен с жителями и экспертами. Пока территория в таком состоянии, возведение домов здесь невозможно. Чтобы обустроить жилой квартал, необходимо прокладывать сети и дороги. Нужно оценить стоимость этих работ и определить их целесообразность. Вопрос с теми семьями, что уже получили участки, прорабатывается. Рассматриваем разные варианты», — пояснил Андрей Накрошаев.

Программа выдачи земельного сертификата или денежного эквивалента многодетным семьям работает с 2019 года. В прошлом году таким правом воспользовались 578 семей области. Всего выплаты по программе «Земельный сертификат» получили более шести тысяч вологодских семей.