Андрей Луценко принял участие в заседании Совета законодателей

Заседание членов Совета законодателей состоялось в Таврическом дворце Санкт-Петербурга под председательством спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Члены Совета законодателей обсудили вопросы повышения рождаемости и поддержки семей в рамках реализации послания президента и исполнение государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

2024-й год был объявлен президентом РФ Годом семьи. Во время послания Федеральному Собранию в феврале этого года Владимир Путин отметил, что многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко уверена, что для России вопрос повышения рождаемости является стратегическим приоритетом и условием сохранения страны как сильной, независимой державы.

«Россия должна быть страной с большим населением и задавать правильные тренды, чтобы было модно, почетно иметь большую крепкую семью», - заявила Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента предложила увеличить размер пособия по беременности и родам, чтобы он был не ниже минимального размера оплаты труда. Вопрос будет детально проработан сенаторами, депутатами Госдумы и членами федерального правительства.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин убежден, что за политику в сфере семьи должно отвечать конкретное министерство. Таким образом, повысится ответственность за исполнение тех или иных решений, курс на поддержку семьи станет более последовательным.

В Вологодской области вопросам повышения рождаемости уделяется особое внимание. Основной инструмент – предоставление мер поддержки. В июне 2023 года в регионе принята специальная программа, направленная укрепление репродуктивного здоровья, сокращение числа абортов, поддержку студенческих и многодетных семей, пропаганду здорового образа жизни.

«Наша цель – создать здоровое и сильное общество, повышать рождаемость, укрепить в вологжанах мысль о том, что молодые люди, став родителями будут социально защищены. Для этого в регионе действует целый комплекс мер поддержки. В 2023 году 1930 семей получили выплату в размере 100 тысяч рублей в связи с рождением третьего или последующего ребенка – областной материнский капитал. Мы предоставляем возможность льготного ипотечного займа на приобретение жилья. В текущем году объем финансирования региональной ипотечной программы составляет 111,3 млн рублей», - заявил Андрей Луценко, председатель Законодательного Собрания Вологодской области.

Вторым вопросом в повестке значилось исполнение государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Она реализуется на протяжении пяти лет.

Комментируя реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Вологодской области, спикер ЗСО Андрей Луценко отметил, что благодаря ее действию удается решать проблемы, волнующие жителей сельской местности. Так, в прошлом году был произведен ремонт улично-дорожной сети в селе Новленском Вологодского округа и завершено строительство автомобильной дороги Соколово-Никольское в Никольском округе.