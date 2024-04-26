37 медалей завоевали череповчане на Кубке России по кикбоксингу

С 21 по 25 апреля в Ульяновске состоялся открытый кубок России и всероссийский турнир по кикбоксингу, посвященный памяти Заслуженного тренера России Курдюмова Анатолия Константиновича.

В дисциплинах «лоу-кик», «лайт-контакт», «поинтфайтинг» и «сольные композиции» соревновались более 1300 лучших кикбоксеров из 44 регионов РФ, а также гости из Алжира, Азербайджана и республики Беларусь.

Наш регион представили спортсмены Центра боевых искусств Череповца под руководством старшего тренера сборной России Романа Чижова и тренера-преподавателя Алексея Шадровцева.

Череповчане завоевали 14 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Четырехкратным чемпионом соревнований в категории «младшие кадеты» стал Иван Силичев. Ольга Кузнецова завоевала 3 золота среди юниоров. Иван Лужинский дважды стал лучшим в категории «старшие кадеты». Егор Чижов завоевал две золотые медали в самой старшей и зрелищной категории.