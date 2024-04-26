Прокуратура назвала причину ухода из Гордумы Алексея Коновалова

Прокуратура Вологодской области назвала причину, из-за которой уже бывший депутат городской Думы Вологды Алексей Коновалов отказался от депутатского мандата. Как сообщает прокуратура области, им было нарушено законодательство о противодействии коррупции.

«Установлено, что депутат Вологодской городской Думы, являющийся членом постоянного комитета по экономической политике и муниципальной собственности, в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции в период с 2020 года по 2022 год приобретал акции зарубежных компаний», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Это выяснилось после прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

По итогам проверки главе Вологды было внесено представление, а полномочия депутата были прекращены досрочно «в связи с утратой доверия».