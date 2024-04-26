Врио мэра Вологды уточнил дату отключения отопления в городе

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев назвал дату, когда в многоквартирных домах города планируют отключать отопление.

Ранее представители городской администрации напомнили, что отопление отключают, когда среднесуточная температура составляет более 8 градусов тепла в течение пяти дней. Андрей Накрошаев уточнил, что обычно это происходит где-то после 9 мая.