Врио мэра Вологды уточнил дату отключения отопления в городе

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев назвал дату, когда в многоквартирных домах города планируют отключать отопление.
Ранее представители городской администрации напомнили, что отопление отключают, когда среднесуточная температура составляет более 8 градусов тепла в течение пяти дней. Андрей Накрошаев уточнил, что обычно это происходит где-то после 9 мая.
«Отопление мы отключаем, когда в течение пяти суток среднесуточная температура держится на уровне более восьми градусов Цельсия. Как правило, это происходит где-то после 9 мая, поэтому в районе 10 мая планируем отопление отключить», — приводит слова врио мэра Вологда портал GorodVo.