11-классник из Вологды в третий раз победил во Всероссийской олимпиаде по математике

Георгий Черепанов учится в 11-м классе лицея №32 в Вологде. В этом году он стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. Это уже третья победа 11-классника.

В 2022 году Георгий Черепанов получил диплом призера олимпиады по математике. В 2023 – победил в олимпиаде по математике и информатике.

«Благодарим наставника Алексея Ивановича Смирнова (ДЮЦ "Единство"). Это невероятный результат, заслуженная победа. Математическое образование достойного высокого уровня», - отметили в Управлении образования Администрации г. Вологды.

Всероссийская олимпиада школьников — самое масштабное интеллектуальное соревнование среди российских школьников. Ежегодно в состязаниях участвуют миллионы талантливых ребят. Диплом олимпиады считается престижной наградой и открывает новые возможности в образовании.

Победители и призеры заключительного этапа зачисляются в государственные вузы России без вступительных экзаменов в соответствии с профилем олимпиады и сохраняют право на льготу в течение четырех лет.