Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Череповецком районе

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Авария произошла вчера, 25 апреля, около 15:25 на 115-м километре автодороги Вологда – Тихвин Р21 «Кола», сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063» врезался в прицеп «Камаза», остановившегося на обочине. За рулем грузовика находился 61-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель «ВАЗа» с травмами направлен на амбулаторное лечение, а его пассажир – 62-летняя женщина – доставлена в больницу скорой медицинской помощью.

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Фото: ГИБДД по Вологодской области
 

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