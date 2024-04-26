Искусственный интеллект будет оценивать состояние дорог на Вологодчине

На дорогах Вологодской области протестировали программно-аппаратный комплекс нейросетевой аналитики. Система оценивает качество проезжей части и придорожных территорий.

«Пилотное тестирование прошло успешно. Искусственный интеллект оценил состояние проезжей части и придорожной зоны в Вологодском округе. Программа выявила не только дефекты дорожного полотна, но и нарушения по благоустройству. Мы рассматриваем вопрос о внедрении этой технологии для дальнейшего использования, чтобы ускорить процесс устранения дефектов», – сообщил врио Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

По результатам тестового запуска система указала на трещины, дефекты дорожной разметки и крен опор некоторых дорожных знаков. Информацию о недостатках передали ответственным специалистам для устранения.

Нейросеть оценивает состояние дорожного покрытия и придорожных зон с помощью оборудования, установленного на автомобиле инженера технического надзора. Данные выгружаются в виртуальный рабочий кабинет специалиста для анализа. Полученную информацию распределяют по видам нарушений и доводят до ответственного специалиста.