Труп мужчины обнаружили в реке Шуя Междуреченского округа

25 апреля в реке Шуя у села Шуйское Междуреченского округа обнаружили тело 68-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

Следователи СКР сразу же выехали на место происшествия. Труп находился в воде в верхней одежде. Видимых телесных повреждений при осмотре не выявлено.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.