Труп мужчины обнаружили в реке Шуя Междуреченского округа

[ Происшествия ]

25 апреля в реке Шуя у села Шуйское Междуреченского округа обнаружили тело 68-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

Следователи СКР сразу же выехали на место происшествия. Труп находился в воде в верхней одежде. Видимых телесных повреждений при осмотре не выявлено.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Фото: СУ СК России по Вологодской области
 

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