За гибель работника на производстве гендиректору дали условный срок

В Вожеге районным судом вынесен приговор по делу о гибели работника на производстве. Происшествие случилось в марте 2023 года в цехе деревообработки.

Как указано в материалах дела, лесопильный цех был организован в ангаре, который изначально был предназначен для хранения сельхозпродукции.

«9 марта 2023 года работник стал выполнять работы по сортировке пиломатериалов в ангаре. При работе от чрезмерного напряжения и деформации конструкций, изначально не обладающих такой прочностью и устойчивостью, а также под давлением снега крыша обрушилась», - пояснили в пресс-службе судов области.

В результате работник, который находился в ангаре, получил смертельные травмы.

Следствие пришло к выводу, что гибель работника и нарушения требований охраны труда «находятся в прямой причинной связи между собой».

В суде действия гендиректора предприятия были квалифицированы по статье 243 УК – «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Приговором суда ему назначены 1,5 года лишения свободы условно.