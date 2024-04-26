В Соколе наградили лучших работников

В Соколе в преддверии Дня весны и труда состоялся районный праздник труда Сокольского округа.

В рамках праздника получили награды работники АО «Сокольский ЦБК» и АО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат» (Segezha Group).

В числе лучших коллективов - лесопильный цех и паросиловое хозяйство и инженерные сети С-ДОК, а также - слесари-ремонтники ремонтно-механического цеха, сети ТВК Сокольского ЦБК.

Грамотой муниципального собрания Сокольского округа награжден станочник-распиловщик 3 разряда цеха сушки и переработки пиломатериалов Елена Коврова, машинист котельной 5 разряда паросилового хозяйства Светлана Сверкунова, станочник деревообрабатывающих станков 5 разряда цеха клееных деревянных конструкций Сергей Уханов.

Также на празднике был вручен переходящий Кубок им. Шилова, который назван в честь работника-передовика Сокольского ЦБК.

В 2024 году кубок им. Шилова перешёл в руки к Сергею Данилову, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования бумажного производства Сокольского ЦБК.

Все номинанты получили грамоты в торжественной атмосфере.