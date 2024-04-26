125 млн рублей выделено на ремонт фасадов и крыш в Вологде

[ Общество ]

Депутаты Вологодской городской Думы приняли изменения в городской бюджет. В частности, более 125 миллионов рублей направят на ремонт фасадов и крыш в соответствии с дизайн-кодом города.

«Напомню, что это поручение врио губернатора Георгия Филимонова. Окончательный перечень пока уточняется. Сейчас в списке 8 домов – Пирогова, 12, 14; Зосимовская, 70; Площадь Бабушкина, 6, 8; Набережная 6 Армии, 197; Галкинская, 107; Козленская, 11», - отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

Кроме того, перераспределяются субсидии на ремонт мостов через Шограш на Осановском проезде и Золотуху на улице Козленской в размере 196 миллионов рублей.

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