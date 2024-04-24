Проект ремонта здания администрации Вологды обойдется бюджету в 8 млн рублей

Власти Вологды намерены потратить около 8 млн рублей на разработку научно-проектной документации по ремонту здания администрации на Каменном мосту.

В смете присутствуют такие работы, как капитальный ремонт кровли и водосточных труб, ремонт внутренних и наружных оконных заполнений, ремонт фасада, ремонт крыльца, ремонт отмостки, восстановление и ремонт фундаментов, перекрытий, усиление наружных кирпичных стен в местах трещин, замена светильников. Кроме того, заказчики планируют отремонтировать системы отопления, вентиляции, а также спроектировать систему оповещения о террористической угрозе, - сообщает сегодня РБК Вологда.

Здание, где в настоящее время располагается администрация Вологды, было построено в 1904 году по проекту архитектора Владимира Альберти. Первоначально в нем располагалась гостиница «Эрмитаж». В гражданскую войну часть площадей были отданы под губернский продовольственный комитет. Впоследствии в здании разместили обком и горком КПСС.

Как сообщают СМИ, последний раз здание на Каменном мосту ремонтировалось в 2021 году.