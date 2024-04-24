Зоосад Деда Мороза пополнят 19 контрабандных попугаев

[ Общество ]

Зоосад Деда мороза в Великом Устюге пополнят 19 редких попугаев, которые были изъяты на таможне. Птицы были обнаружены сотрудниками главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы в аэропорту Жуковский при проверке груза из Киргизии.   

«В документах получателя были указаны несколько сотен попугаев: волнистые, кореллы, неразлучники, амадины. Однако при досмотре клеток с птицами инспекторы предположили, что среди них имеются редкие особи. Попугаев изъяли и передали на экспертизу. Подозрения таможенников подтвердились», — сообщает газета «Известия».

В числе редких попугаев оказались четыре пестрые розеллы и 15 краснолобых прыгающих попугаев. Все они находятся под угрозой исчезновения. Всех редких пернатых передали в зоосад Деда Мороза, остальных птиц вернули отправителю в Киргизию.  

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