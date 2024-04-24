«Северянка» выиграла первый матч второго тура чемпионата России по волейболу

[ Спорт ]

«Северянка» одержала первую победу во втором туре финального этапа чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги «А».

В среду череповецкие волейболистки в трех сетах переиграли шестую команду турнира - «Муром» из Владимирской области (25:21, 25:19, 25:18). Самой результативной в составе череповецкой команды стала Наталья Решетникова, набравшая 16 очков.

Стартовали череповчанки накануне матчем против «Омички» и проиграли 1:3. Выиграв первую партию 26:24, в трех следующих уступили - 17:25, 23:25 и 20:25.

«Северянка» сейчас идет на 4 строчке турнирной таблицы, отставая на 3 очка от третьего места.
Завтра команда Вадима Панкова сыграет против «Сахалина».

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